Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Bankasız Maaş


16 Ekim 2025 12:14
Bankasız Maaş

Banka hesabı açmadan maaş almak mümkün müdür, herhangi bir borcum v.s yok.Sadece soruyorum.Kurum X bankayla anlaşmış.O bankaya gidip hesap açmadan paramı tahsil etme durumum var mı.


m.r_f
Daire Başkanı
16 Ekim 2025 12:23

Benzer konu hakkında daha önce açtığım bir konu var. Maaş bankasında hesap açmadan maaş almak imkansız gibi, en azından maaş bankasından almak imkansız. Parayı aktarmak çin doğrudan iban kullanılıyor, PTT gibi isme gitmiyor para.

şutır23
Aday Memur
16 Ekim 2025 12:35

şimdi okudum yazılanları. Kuruma kendi adıma olan hesabı mı vermek zorundayım.Misal abimin adına açılmış bi banka hesabı kabul edilmez mi

m.r_f, 3 saat önce

m.r_f
Daire Başkanı
16 Ekim 2025 12:55

Hayır.

şutır23, 3 saat önce

şutır23
Aday Memur
16 Ekim 2025 13:01

Deneyelim mi ne dersiniz. Ben açmayacağım bakalım nasıl ödeyecekler

m.r_f, 2 saat önce

m.r_f
Daire Başkanı
16 Ekim 2025 15:18

Valla siz bilirsiniz, önünüzde düğme ilikler saygıyla eğilirim. Ancak sizden ricam bizleri de süreçle ilgili bilgilendirin lütfen.

şutır23, 2 saat önce

