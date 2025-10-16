KPSS sistem işleyişini anlamak için yardım

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
16 Ekim 2025 12:35
Merhaba. Ben ilk defa KPSS'ye gireceğim o yüzden bazı sorularım var. KPSS B lisans sınavına giriyorum, o yüzden konuyu buraya açtım.

Şimdi anladığım kadarıyla;

Her sene 2 kere merkezi atama yapılıyor. ÖSYM'nin sitesinden "Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar" adlı pdf'e ulaştım, her sene 2 tane var bundan. Benim bölümümden bir kadro açılmıyor, o yüzden "Herhangi bir lisans programından mezun olmak" şartıyla 4001 koduna bakmam gerekiyor.

Son senelerde açılan kadrolara baktığımda (4001 koduyla) İstanbul'da neredeyse hiç açılmadığını ya da çok çok az kadro açıldığını gördüm. Bu durumda benim merkezi atamayla İstanbul'da bir yere düz memur olarak atanmam imkansıza yakın, doğru mudur?

Bunun dışında kamu kurumları kendileri de ilan açıp alıyormuş, bu ilanlara da kamuilan.sbb.gov.tr adresinden ulaşıyormuşuz. Bu link dışında başka bir yerden ulaşabiliyor muyuz bu ilanlara? Buradan yayınlamayıp kendi sitelerinden yayınlayan kurumlar var mı, varsa hangileri biliyor musunuz?

Kısaca anladığım şeyler doğru mu bunu teyit etmenizi rica ediyorum:

1. KPSS sonucuna göre merkezi atama yapılıyor, ama 4001 koduyla İstanbul'da (ya da genel) alım çok az.

2. Merkezi atama dışında kamuilan.sbb.gov.tr adresinden "B Grubu Memur" başlığı altında kurumların kendi açtıkları ilanlara başvurabiliyoruz.

Bu iki yöntem dışında bir yöntem var mı? Bunlara bakınca şansım çok az gibi geliyor, o yüzden sınava çalışmaya başlayıp başlamama konusunda emin değilim.

Bilen olup yanıtlayabilirse çok sevinirim.

