Kırmızı Reçete İlaç Kullanımı


16 Ekim 2025 13:39
Kırmızı Reçete İlaç Kullanımı
Merhabalar bir sorum olacaktı. Kamuda mühendisliğe atanan bir kişinin kırmızı reçeteli ilaç ya da antidepresan kullanması işe başlamadan önce bir engel oluşturuyor mu ? Veya işe başladıktan sonra kullanması ve görev yeri değiştirmek istediğinde de bir sıkıntı olarak karşısına çıkar mı ? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler ? Net bir bilgiyi nereden öğrenebilirim ?

Nemrut0101
Aday Memur
16 Ekim 2025 14:14

Ben de merak ediyorum bu durumda olup kitlere atanan var mı

