Kırmızı Reçete İlaç Kullanımı

Merhabalar bir sorum olacaktı. Kamuda mühendisliğe atanan bir kişinin kırmızı reçeteli ilaç ya da antidepresan kullanması işe başlamadan önce bir engel oluşturuyor mu ? Veya işe başladıktan sonra kullanması ve görev yeri değiştirmek istediğinde de bir sıkıntı olarak karşısına çıkar mı ? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler ? Net bir bilgiyi nereden öğrenebilirim ?

Merhabalar bir sorum olacaktı. Kamuda mühendisliğe atanan bir kişinin kırmızı reçeteli ilaç ya da antidepresan kullanması işe başlamadan önce bir engel oluşturuyor mu ? Veya işe başladıktan sonra kullanması ve görev yeri değiştirmek istediğinde de bir sıkıntı olarak karşısına çıkar mı ? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler ? Net bir bilgiyi nereden öğrenebilirim ?