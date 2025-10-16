Bu yeni mazeret değil mi?

Ben haziran illerarası ile tayin oldu eşim ben tayin ılduktan,ile başladıktan sonra ilk defa atama kurası ile atandı. Aşağıdaki maddeye göre durumumun yeni mazeret olmadığını ve 1 sene beklemem gerektiğini söylüyorlar . Bu durum nasıl yeni mazeret sayılmaz? Bilen biri varsa söyleyebilir mi ?Sadece tayinden sonra evlenirsem o yeni mazeret olurmuş mevzuatçılara göre.

Sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği madde 30 ek (6) (Ek:RG-27/11/2024-32735) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.