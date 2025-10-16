Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İstifa süreci


16 Ekim 2025 13:58
İstifa süreci

Özel bir kurumda görevliyim yıllık izin sürecinde sağlık bakanlığına atandım istifa etmemde sıkıntı olur mu işe başlamam için

Çok Yazılan Konular

Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farklarıDün atandım DGS ile tamamlayabilir miyim?İstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaErken kadroda istifa hakkıEylül maaşı lisans hemşire?Sağlık yatırımları genel müdürlüğüGörevde yükselme memurMazeret tayini için heyet raporuPersonel görev yeri ve zimmet durumu sorgulama çalışmıyorİstifa sonrası atama zimmete düşme

Sözlük

psikoloji ile renklerin ilişkisi 3 Fatih ürek 1 Beyaz Şapkalı Hacker 1 Bu günün sözü 1 hititler 3 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 1 yunmak 3 sorgu dizisi 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklamaApple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu5G ihalesi sona erdiŞahika Ercümen 10 Yıl Sonra Nefesini Yine Gazze İçin Tutacak

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari