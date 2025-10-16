Ünvan Değişikliği-DGS ile

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
16 Ekim 2025 16:16
Merhaba, 2018-2020 yılları arasında İnşaat Önlisans (Teknikerlik) bölümünü tamamladım. 2020-2022 yılları arasında hazırlık eğitimi gördüm ve 2022 yılından bu yana İnşaat Lisans (Mühendisliği) bölümünde öğrenimime devam ediyorum. 2026 yılında KPSS Önlisans puanıyla atanmayı planlıyorum. Eğer atanabilirsem, aynı zamanda lisans eğitimimi de tamamlayacağım. Bu konularla ilgili birkaç sorum olacak, yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum: 1. Unvan değişikliği sınavı kurumum tarafından açıldığında, bu sınava girebilmem için en az iki yıldır o kurumda çalışıyor olmam mı gerekir? 2. Maaş farkı, unvan değişikliği gerçekleşene kadar nasıl belirlenir? 3. Lisans diplomasını teslim ettikten sonra, derecem ve kademem nasıl güncellenir? Bildiğim kadarıyla bu süreçte emsal uygulaması da söz konusu oluyormuş. Sorularımı yanıtlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

