Sağlık bakanlığı merkez'de çalışanlar teşvik ödemesi alıyor mu ?


16 Ekim 2025 16:22
Sağlık bakanlığı merkez'de çalışanlar teşvik ödemesi alıyor mu ?

Sağlık bakanlığına bağlı müdürlüklerde çalışan personeller teşvik ödemesi alıyor mu? Bildiğim kadarıyla il sağlık müdürlüğünde çalışan personeller alıyor. (Büro personeli, tekniker, mühendis gibi sağlık personeli hariç ünvanlar için soruyorum.)

