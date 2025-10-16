Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Ücretsiz izin sonrası promosyon iadesi


16 Ekim 2025 16:59
Promosyonu alıp doğum izni vs bittikten sonra ücretsiz izne ayrıldığımızda banka promosyon iadesi ister mi bilgiis olan var mı böyle bir durum yaşayan yada kesin bilgiyi öğrenebileceğim birisi var mı


Quake38
Memur
16 Ekim 2025 17:01

İstemez ama maaş büroda çalışan arkadaş işgüzarlık yapıp bankaya yazı yazıp sorarsa banka ister


Tarihçi2810
Aday Memur
16 Ekim 2025 17:17

Bununla ilgili maddeyi promosyon anlaşması yapıldıktan sonra ögrenebiliyomuyuz acaba kime sorsam istemediler dedi sadece 1 kişi istediler dedi o da parayı geri yatırmamış banka arayıp sormamış daha bilemedim

Quake38, 2 saat önce

İstemez ama maaş büroda çalışan arkadaş işgüzarlık yapıp bankaya yazı yazıp sorarsa banka ister

