KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Sinop belediyesi alımı ve sinop şehri


16 Ekim 2025 17:06
Sinop belediyesi alımı ve sinop şehri

Sinop belediyesi memur alımının haftaya başvuruları başlıyor. Elektronik kayıtta gönderdiğimiz belgeleri sınav günü versek olur mu? arayan soran var mı bu durumu? Şehir ve zabıtalar,mühendisler , mimarlar için çalışma ortamı ve koşulları hakkında bilgi toplayabilirsek iyi olur bu konu altında.

Çok Yazılan Konular

2025/1 KPSS merkezi atama güvenlik soruşturmasıKararsızlık ve bilinmezlik için tavsiye verir misin? KPSS 2026Tarım ve orman bakanlığı mı sağlık bakanlığı mı?inşaat mühendisliğinden atanmakHeyet raporu hakkındaBilgisayar mühendisi olarak memur olmak?Sözleşmeli personel olarak atanan kişi aynı KPSS puanı ile merkezi atama ile atanabilir mi?2026 KPSS alımları hk.Kırmızı Reçete İlaç KullanımıSağlık bakanlığı mühendislik

Sözlük

Fatih ürek 1 Bu günün sözü 1 hititler 3 psikoloji ile renklerin ilişkisi 2 başını ağrıtmak 1 7 günde 5 altın madalya alan Defne Kurt 1 sorgu dizisi 2 Beyaz Şapkalı Hacker 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 badya 1

Son Haberler

14 yıllık kayıp cinayet çözüldü: Kardeşi öldürüp gömmüş!Minik Berra'nın boğularak hayatını kaybettiği özel kreş kapatıldıTezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyorBeykoz'da nişanlısını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandıDolar günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari