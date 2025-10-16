Hizmet birleştirme hatası

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
16 Ekim 2025 18:34
Moda tasarım tek. öğretmeniyim. MEB'den önce İst. Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında 14 yıl usta öğretici olarak görev yaptım. Hizmet birleştirme yaptığımda,hem hizmet puanı hem de kademe/derece eklendi. Şu anda, yapılan işlemde hata olduğu, bunların geri alınacağı ve geriye dönük ödeme çıkacağı söyleniyor. Mebbis'e SSK Özel olarak işlenmesi gereken yerde SSK Kamu olarak işlenmiş. Uzman öğretmenlik sürem MEB'de dolduğu halde bu sebeple ünvan alamıyorum. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

