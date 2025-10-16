Öğretim Görevlisi kadrosuna geçiş.yardım

Kamu Personeli \ Akademik Personel
Sayın hocalarm merhabalar. Size sormak istediğim bir husus var. Aydınlatırsanız çok minnettar olurum. Şöyle ki; 1-4 derecede teknik hizmetler sınıfında memurum. Öğretim Görevlisi kadrosuna geçmek istiyorum. Geçersem yine aynı kadro derece ile devam eder miyim? Yeşil pasaportum iptal olur mu? Sözleşmeli olacak olmam benim için bir dezavantaj mıdır? Yanıtlarsanız çok sevinirim. Saygılarımla.

