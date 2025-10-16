KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2026 KPSS'ye kadar atanır mıyım?


16 Ekim 2025 19:16
2026 KPSS'ye kadar atanır mıyım?

2024 puanım 90 fakat bölümümden hiç alım olmuyor. Mecburen bölüm şartı aramayan düz memurluklara bakıyorum. Amacım illa merkeziden atanmak değil, hatta İstanbul'da sözleşmeli istiyorum. Yeni KPSS'ye kadar bu puanla İstanbul'da bir yere girebilir miyim sizce? Mümkünse mülakatla alım olmayan bir yere?


endstrci
Aday Memur
16 Ekim 2025 19:34
hiç belli olmaz. alım yapsalar ihtimali var da alımlar çok az oldu bu sene
