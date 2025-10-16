Norm fazlasıymışım ne yapabilirim?

Süreç nasıl işliyor. Önce norm fazlası oldugum tebliğ ediliyor. sonra eksik yerlerden bana tercih mi yaptırılıyor. Yoksa kafalarına göre mi atıyorlar. Bana bıranşımdan başka boşta olan yok dendi.

Süreç nasıl işliyor. Önce norm fazlası oldugum tebliğ ediliyor. sonra eksik yerlerden bana tercih mi yaptırılıyor. Yoksa kafalarına göre mi atıyorlar. Bana bıranşımdan başka boşta olan yok dendi.