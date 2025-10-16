Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlasıymışım ne yapabilirim?


16 Ekim 2025 19:27
Norm fazlasıymışım ne yapabilirim?

Okulumda uzun süredir çalısıyorum. Yakın bölgede okul acıldı öğrenci sayımız düştü. 2 yıl önce normu arttırmışlardı. Bugün bana köyde bir okula gönderileceğim söylendi. Okullar açılalı 2 aya yakın oldu. Düzenimi kurdum. Araba kullanmadığım için evimi bu yıl okulumun yanına taşıdım. Çocuklarım okula gidiyor. Ne yapabilirim?


Braweheart01
Genel Müdür
16 Ekim 2025 19:35

Adana'da 5 + yıl norm fazlası olduktan sonra norm fazlası emekli olan arkadaşlarım var hocam bol bol görev yazarlar her rapor alan öğretmenin yerine doğum izni alan öğretmenin yerine bol bol görevlendirirler inş. puanınız yüksekse norm atamasında iyi bir yere gidersiniz


İlhan55555
Aday Memur
16 Ekim 2025 19:38
Süreç nasıl işliyor. Önce norm fazlası oldugum tebliğ ediliyor. sonra eksik yerlerden bana tercih mi yaptırılıyor. Yoksa kafalarına göre mi atıyorlar. Bana bıranşımdan başka boşta olan yok dendi.

İlhan55555
Aday Memur
16 Ekim 2025 19:49
Süreç nasıl işliyor. Tercih yaptırıyorlar mı boşta olan okullardan. Yomra direkt şurdasın mı diyorlar
Braweheart01, 2 saat önce

avea11
Memur
16 Ekim 2025 20:48

siz şu an maaş karşılığını doldurmadığınızdan yahut 21 saati doldurmadığınızdan görevlendirme yapılmış olabilir. norm fazlası atama sürecinde ise öncelikle il mem duyuru ve kılavuz yayımlıyor. İki aşamalı bir atama süreci oluyor. Öncelikle iller büyüklüklerine göre bölgelere ayrıldı, ilk olarak bölge içinde tercih yapıyorsunuz. O süreç bitince eğer yerleşmediyseniz il geneli tercih yapıyorsunuz. iki süreçte de resen atama oluyor son 2 yıldır.Hayırlı olsun .

