4/B li iptal ihtas ile kadro taşıma hk.


16 Ekim 2025 21:02
Merhabalar, 2025/4 atamasında bir tsm ye 4/b li olarak atandım. atandığım ilçeye yeni hastane yapılıyor hastane açıldıktan sonra kadromuzun hastaneye taşınması durumu söz konusu. il sağlık bunu yasal olarak yapabilir mi?

