3+1 Statüsünde boşanma

16 Ekim 2025 21:33
merhaba kardeşim sağlık Bakanlığında 3+1 sistemi ile çalışmaktayken eşinden boşandı 4 yılı dolmasına 4 ay oldupu için ailesinin yanına atamasını yapmadılar bu konuda emsal var mı mahkemeye itiraz eden arkadaş var mı lütfen yardımı olun

