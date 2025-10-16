Mazeret Tayini hk

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
16 Ekim 2025 22:19
Merhabalar 2022 yılı kasım ayında mesleğe başladım, girdikten 2-3 ay kadar sonra kadro aldım, nişanlım farklı bir şehirde özel bir hastane'de çalışıyor, eş durumu tayini vermek istiyorum, koşullarım uyuyor mu, nişanlımın son 2 yılda 360 günden fazla sigortası mevcut ama farklı farklı iş yerlerinde bu bir problem teşkil eder mi ?

