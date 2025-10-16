Gündem \ Hayata Dair
Selam ben Gülçin01 eskilerden tanıdık var mı acep:))


16 Ekim 2025 22:47
Selam ben Gülçin01 eskilerden tanıdık var mı acep:))

....


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
16 Ekim 2025 22:49

ne kadar eskisinki


kaçak bahar
Aday Memur
16 Ekim 2025 22:49

Bayagııı:))


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
16 Ekim 2025 22:51

15 20 sene falanmı:)


kaçak bahar
Aday Memur
16 Ekim 2025 22:54

O kadar degıldır ya 2012 falandı galiba hatırlayamadım


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
16 Ekim 2025 22:57

çokta eski değilmiş pek hatırlamadım sseni belki nicin farklıymıştır


kaçak bahar
Aday Memur
16 Ekim 2025 22:58

Ninc Gülçin01 kimse kalmamış galiba. Eskilerden ya


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
16 Ekim 2025 23:02

hatırlar gibiyim


kaçak bahar
Aday Memur
16 Ekim 2025 23:03

Ben burayı unutmusum yaa yabancılık cektim forumda :)) hatırlamadınız da neyse :)


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
16 Ekim 2025 23:04

hatırladık ya ama eskisi kadar aktif değil buralar


kaçak bahar
Aday Memur
16 Ekim 2025 23:05

Aaaa herkes nerelerde acaba kimler vardı eskilerden yazın bakalım


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
16 Ekim 2025 23:07

yazarla acele etme bi mola başlığına kaçıyorlar :)


kaçak bahar
Aday Memur
16 Ekim 2025 23:08

Siz yazın dedim eskilerden isimleri :))


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
16 Ekim 2025 23:10

hangi birini yazayıım ben çok var gelirler merak etme


kaçak bahar
Aday Memur
16 Ekim 2025 23:15

Cok mu meraklı göründüm :)

