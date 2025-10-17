Şark görevinde evlilik

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
17 Ekim 2025 01:36
Arkadaşlar uzuncana araştırmada yapsam gerekli cevap bulamadım bu yüzden sizlere sormak istedim.

Kız arkadaşım kpss ile polisliğe ben ise jandarmalığa girmek istiyoruz. Nasipte varsa ve her şey olumlu olursa o polis ben ise jandarma olacağım fakat Şark görevinde mecburen farklı şehirlere düşeceğiz ve 3-5 yıl uzak kalacağız bu süreçte evlenmekte çok zor olacak 6 ay eğitimden hemen sonra Evlenirsek şark görevini aynı şehirde yapmamız mümkün mü ? ya da farklı şehirlerde şark görevi yapıyorken evlensek şark görevi bitmeden aynı yere gelebilirmiyiz.

