Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

eşimin memleketine tayin


17 Ekim 2025 02:28
eşimin memleketine tayin
polis memuru büyük yada küçük şehir fark etmezsizin eşinin memleketine tayin isteyebilir mi

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam hayırlı olsunpromosyon ihalesi 21 Ekim tarihindeymiş Emeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıBosanmadan dolayı maseret atamasıBelediyede memur iken pomemi kazanmakgeçici görevlendirmeİçeriden bilgi

Sözlük

badya 1 Bugün olanlar 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 sorgu dizisi 2 Fatih ürek 1 Bu günün sözü 1 Eylülzede 1 yunmak 3 hititler 3 Beyaz Şapkalı Hacker 1

Son Haberler

Danıştay, gözleme dayalı rapora istinaden sözleşme feshini hukuka uygun bulduSağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi17 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıÇekiciyle trafikte 'İyi ki doğdun sevgilim' sürprizi pahalıya patladıHakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi

Editörün Seçimi

2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus