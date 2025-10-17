Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

ocak 2026 zam tahimin


17 Ekim 2025 07:38
ocak 2026 zam tahimin
Eylülden itibaren hissedilen fiyat artışlarıyla birlikte, Ekim-Kasım-Aralık döneminde enflasyonun yukarı yönlü seyri sürecek gibi görünüyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil toplam artışın %20-23 aralığında olmasını bekliyorum.

prm.mamy
Aday Memur
17 Ekim 2025 08:13

yüzde 23 olması ımkansız hatt 22-21 de imkansız maks olacagı 20 oda sundan 2-1-1 verirler enflasyonu


Ahmet Sevigen
Aday Memur
17 Ekim 2025 09:03

Bu vicdan yoksunları %20 bile vermeyecek

Toplam 2 mesaj

