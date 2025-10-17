Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Ocak 2026 zam tahimini


17 Ekim 2025 07:38
Ocak 2026 zam tahimini

Eylülden itibaren hissedilen fiyat artışlarıyla birlikte, Ekim-Kasım-Aralık döneminde enflasyonun yukarı yönlü seyri sürecek gibi görünüyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil toplam artışın %20-23 aralığında olmasını bekliyorum.


prm.mamy
Aday Memur
17 Ekim 2025 08:13

yüzde 23 olması ımkansız hatt 22-21 de imkansız maks olacagı 20 oda sundan 2-1-1 verirler enflasyonu


Ahmet Sevigen
Aday Memur
17 Ekim 2025 09:03

Bu vicdan yoksunları %20 bile vermeyecek


Hemşir68
Aday Memur
17 Ekim 2025 10:53
çok da düşükmiş enflasyon beklentim kışa geçiş mevsiminde
prm.mamy, Dün

yüzde 23 olması ımkansız hatt 22-21 de imkansız maks olacagı 20 oda sundan 2-1-1 verirler enflasyonu


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
17 Ekim 2025 12:15
Bu verirlerden bıkmadınız. Madem veriyorlardı niye 3 küsür açıkladılar! 1 verselerdi, soygunla ve rüşvetle uğraşan cehepe'mi engel olacaktı.
prm.mamy, Dün

yüzde 23 olması ımkansız hatt 22-21 de imkansız maks olacagı 20 oda sundan 2-1-1 verirler enflasyonu


Niypar
Şube Müdürü
17 Ekim 2025 12:24

Şu an fark 2.38 galiba 3 daha bu ay bekleniyor taban aylık+gösterni fark 7 olacak 11 zam 18 taban aylık gösterge en düşük memurda 4 binlira kadar fark edecek evli çocuklu biri için 65 gösteriyor 69 olur şu an 55


prm.mamy
Aday Memur
17 Ekim 2025 12:31

ben burdan chpye mı laf etmisim sen buraya gelip gelip degisik konusuyorsun


bilinçlivatandas
Şef
17 Ekim 2025 20:10
yüzde 20

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
17 Ekim 2025 20:33
%20 kesin. Üzeri bonus!!!

enstante34
Aday Memur
17 Ekim 2025 20:55

20.3

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memursen ve Kamusen üyelerindeki korku2025 Ekim maaşlarımızı yazalımBankasız MaaşKamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması ÇalışmasıTemizlik işçisinin maaşı personel müdüründen fazla yattı.2026 Ocak ZammıOcak 2026 zam tahiminiEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiDerece kademe bordroya ne zaman yansır?

Sözlük

Fatih ürek 1 Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 1 Bugün olanlar 1 Bu günün sözü 1 sorgu dizisi 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 3 182 1 gram gümüş 250tl 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 hititler 3

Son Haberler

1998 Yılı İşçi, 2013 Yılı Memuriyet Başlangıcı Olanın Emeklilik Şartları Nasıl Olur?18 Ekim 2025 tarihli atama ve görevden alınma kararları yayımlandı18 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıUyuşturucu testi 'temiz' çıkan İrem Derici'den ilk açıklamaBakan Memişoğlu: Sağlık bilgisini üretip dünyaya kavuşturanlardan olacağız

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim