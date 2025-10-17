Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yeni Lise sistemi


17 Ekim 2025 08:19
Yeni Lise sistemi

Yeni lise sistemi cumhurbaşkanlığına sunulmuş kaynak mebpersonel yeni sistemde lise 2 +2 yada 3 +1 yıla düşüyor

16.10.2025 2026-2027 eğitim yılında uygulanacağı belirtiliyor

