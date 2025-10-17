İntihar teşebbüsü

Arkadaşlar merhaba geçmişte böyle çok saçma bir vaka intihar teşebbüsü ile karşılaştım ve gerçekten neden yaptığımı bende bilmiyorum ve çok pişmanim Acilde Gittik işte hastane jandarması rapor tuttu Psikiyatrik bir tanı yok hiç te gitmedim telefonla konuştu yaptığım şeyden püşmanım bir daha asla olmaz dedim tamam dedi Şimdi bu benim ilerde hemşire olarak atanmama engel mi olcak olcaksa neden olmayacaksa neden Gerçekten yaptığıma çok pişmanım keşke o gün hiç olmasaydı Keşke 1 kez yapılan aptalca bir hatanın sonu asla bir kişinin tüm yaşamını engellememeli demi Yani lütfen bilen kişiler cevap versin çok pişmanım 🥺🥺🥺