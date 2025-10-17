İntihar teşebbüsü

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Dün atandım DGS ile tamamlayabilir miyim?Mühendis için genel müdürlükler arasındaki çalışma farklarıPersonel görev yeri ve zimmet durumu sorgulama çalışmıyorHac sağlık sınavı başvurusu başladıİstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlamaSağlık lisansiyeri maaş düzenlemesiErken kadroda istifa hakkıSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıYarı zamanlı çalışmaSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!
Sözlük
Son Haberler
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdıMersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklamaBYD'den büyük geri çağırma... Batarya ve motor sorunu tespit edildiTokat'ta akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandıDolar rekor kırdı
Editörün Seçimi
2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus