Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..


17 Ekim 2025 10:58
Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..

EKİM AYI SİZCE KAC GELIR ? MB ENFLASYON BEKLENTİSİ 29,86DAN 31,77YE YÜKSELTTİ..


egop0
Şef
17 Ekim 2025 11:27

%2'den aşağı gelmeyeceği kesin.


alperen2300
Aday Memur
17 Ekim 2025 11:46
2.90
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memursen ve Kamusen üyelerindeki korkuTemizlik işçisinin maaşı personel müdüründen fazla yattı.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımKamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması2026 Ocak ZammıBankasız MaaşEkim EnflasyonuDerece kademe bordroya ne zaman yansır?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2026 temmuz memur zammı

Sözlük

Beyaz Şapkalı Hacker 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 2 badya 1 182 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 2 Seveni üzerler,üzeni severler 1 yunmak 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 Eylülzede 1 sorgu dizisi 1

Son Haberler

Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştıMerkez Bankası'ndan BKM hakkında suç duyurusu5G ihalesinin ardından gözler yerli cep telefonu üreticilerindeMemurun fazla mesai ücreti belli olduBurcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi

Editörün Seçimi

2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus