Yüksek Lisans Tezinden Makale Üretmek

Merhaba Hocalarım,

Aşağıdaki sorularıma cevap verseniz çok memnun olurum. Yüksek lisans tezimden makale üretmek istiyorum.

-Tezimden üreteceğim bu makale ne makalesi olur (orjinal veya araştırıma makalesi gibi isimler gördüm) ve hangi dergiyi seçmem gerek?

-Tezim için etik kurul izni almıştım, makale için de ayrıca izin almaya gerek var mı?

-TR Dizin dergi nedir, ordan yayın yapmanın avantajı nedir?

-Kongrede tezimin özet bildirisini sundum, bu ne işe yarar?