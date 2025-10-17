Promosyonu 105-115 arası bekliyorum.

Sürpriz beklenecekse eğer, şöyle bir senaryo düşünüyorum. Son zamanlarda malum polislerin özellikle sosyal medyada hak arayışları, basında ciddi anlamda polislerin sorunlarının haber yapılması, polis intiharlarının hiç olmadığı kadar artması... Tüm bunlar yukarıdakilerin dikkatini mutlaka çekmiştir. İyileştirmeler konusunda hepimiz karamsarız. Kolay kolay kayda değer iyileştirme olacağını zannetmiyorum. Bu noktada belki belki kamu bankaları aracılığıyla promosyonda beklenilen aksine 100-110 bandının üstüne çıkılabilir. Sırf polislerin gazını almak için. Tutupta 150 vermeyecekler tabi. Hani belki zayıf bir ihtimal promosyondan bi güzellik yapma düşüncesi olabilir. Oda kanımca olsa olsa 130 civarı olur.

Bu söylediklerim %10 ihtimalde olsa, en akla yatkın ihtimal bence