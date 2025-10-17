Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Arkadaşlar sendikanın çağrılması ve 1-2 maddenin kabul edilmesi üzerine bir mutluluk havası var. Promosyonu 105-115 arası bekliyorum. Faizsiz kredi konusunda çok umutlu olmayın 100 bin 3 e bölerler en fazla. Bundan yukarısı doğrudan banka için + maliyet olur. Hayatta iki opsiyonu bir arada vermezler. Merak ettiğim konu çok büyük sürpiz olurda 130-145 bandına çıktı diye mutlu olacakmıyız. Ne tepki vereceğiz. Ne düşünüyorsunuz. 270 bin 300 bin bunun imkansız olduğunu hepinizi biliyorsunuz. Allah yardımcımız olsun.


ceyarimo
Aday Memur
17 Ekim 2025 12:44
bankacımısın bilader baydınız 100-150 verirler yeter diyenler artık defolun gidin kuru ekmek kemirin inş

Küçük polis
Şube Müdürü
17 Ekim 2025 12:54

Vallahi baydınız ya alacağımız 100 bin lira... Ne tantana yaptınız arkadaş ya... Bu kadar mı düştünüz abi. Kafası esen dur bir başlık açıyıma döndü....


Gökalp yıldız
Şef
17 Ekim 2025 12:57

Sürpriz beklenecekse eğer, şöyle bir senaryo düşünüyorum. Son zamanlarda malum polislerin özellikle sosyal medyada hak arayışları, basında ciddi anlamda polislerin sorunlarının haber yapılması, polis intiharlarının hiç olmadığı kadar artması... Tüm bunlar yukarıdakilerin dikkatini mutlaka çekmiştir. İyileştirmeler konusunda hepimiz karamsarız. Kolay kolay kayda değer iyileştirme olacağını zannetmiyorum. Bu noktada belki belki kamu bankaları aracılığıyla promosyonda beklenilen aksine 100-110 bandının üstüne çıkılabilir. Sırf polislerin gazını almak için. Tutupta 150 vermeyecekler tabi. Hani belki zayıf bir ihtimal promosyondan bi güzellik yapma düşüncesi olabilir. Oda kanımca olsa olsa 130 civarı olur.

Bu söylediklerim %10 ihtimalde olsa, en akla yatkın ihtimal bence


milenyumpolice
Daire Başkanı
17 Ekim 2025 12:59
maşallah günlük başlık açılıyor ne promosyonmuş be

cagataypol
Şube Müdürü
17 Ekim 2025 13:48
yani o kadar düşünceyi 110 değilde 130'a çıkarlar diye mi düşündün? vakit kaybısın
adana0100
Aday Memur
17 Ekim 2025 14:21
yattı mı

Fırtına6655
Aday Memur
17 Ekim 2025 14:24
yattı malum akrabana
adana0100
Aday Memur
17 Ekim 2025 14:24
boş yapma Abdülhamid
Fırtına6655
Aday Memur
17 Ekim 2025 14:25
sen her yere böyle yaz seninle dibine kadar oky
adana0100
Aday Memur
17 Ekim 2025 14:25
yasak mı olumm
Fırtına6655
Aday Memur
17 Ekim 2025 14:28
terbiyesizlige yasak yigenim
