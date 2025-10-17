Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

UMUT


17 Ekim 2025 11:13
UMUT

Arkadaşlar sendikanın çağrılması ve 1-2 maddenin kabul edilmesi üzerine bir mutluluk havası var. Promosyonu 105-115 arası bekliyorum. Faizsiz kredi konusunda çok umutlu olmayın 100 bin 3 e bölerler en fazla. Bundan yukarısı doğrudan banka için + maliyet olur. Hayatta iki opsiyonu bir arada vermezler. Merak ettiğim konu çok büyük sürpiz olurda 130-145 bandına çıktı diye mutlu olacakmıyız. Ne tepki vereceğiz. Ne düşünüyorsunuz. 270 bin 300 bin bunun imkansız olduğunu hepinizi biliyorsunuz. Allah yardımcımız olsun.

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam hayırlı olsunpromosyon ihalesi 21 Ekim tarihindeymiş Emeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıBosanmadan dolayı maseret atamasıgeçici görevlendirmeBelediyede memur iken pomemi kazanmakİçeriden bilgi

Sözlük

Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 1 Seveni üzerler,üzeni severler 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 2 7 günde 5 altın madalya alan Defne Kurt 1 gram gümüş 250tl 1 sorgu dizisi 1 Eylülzede 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 yunmak 1 Beyaz Şapkalı Hacker 1

Son Haberler

Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştıMerkez Bankası'ndan BKM hakkında suç duyurusu5G ihalesinin ardından gözler yerli cep telefonu üreticilerindeMemurun fazla mesai ücreti belli olduBurcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi

Editörün Seçimi

2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus