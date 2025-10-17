Kamu Personeli \ Akademik Personel
MEB Etik Kurul Kararı


17 Ekim 2025 11:45
MEB Etik Kurul Kararı

Merhaba, doktoralı ve yayın yapmak isteyen bir öğretmen olarak, birkaç sorum olacak; bildiğim kadarıyla MEB artık etik kurul kararı vermiyor sadece araştırma benim kurumumda yapılabilir izni veriyor. Bunun dışında, bulunduğum şehirdeki üniversiteler kurum dışı etik kurul kararı da vermiyorlar. Ben de herhangi bir öğretim üyesine gidip hadi beraber yayın yapalım demek istemiyorum. Bu durumda olan insanlar için önerileriniz neler olabilir sayın hocalarım?

