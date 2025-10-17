Lojman sorunu halledilmesi gereken en önemli sorunlardan biri

Selamünaleyküm arkadaşlar Şanlıurfa DSİ protokol kapsamında 10 lojmanı milli eğitim personeline tahsis etti temmuz ayında. Tüm okullara yazı geldi ve lojmana başvurmak isteyen varsa formu doldurup üst yazı ile Bozova ilçe milli ehitme göndermeleri istendi ve yapılan puanlama sitemli ile 10 kişiye lojman tahsil edildi. Bu lojmanlarda daha ince ikamet eden 10 öğretmen en az 15 yıldır ikamet etmektedir ve biz çıkmayiz diye diretmektedir. Ekim 1 de milli eğitim tarafından 5 yılını tamamlayanlara lojmandan çıkış yazısı gönderildi ama bu öğretmenler biz ömür boyu burda kalacaz deyip çıkış yazisina dava açtılar. Milli eğitimle görüştüğümüz de dava acsalar bile kolluk kuvvetleri tarafından lojmandan çıkmalarına engel değildir maddesine istinaden işlem yapılmasını istedik ama herhangi bir işlem yapılmadı. Siz değerli arkadaşlardan bundan sonra ne yapmalıyız görüşlerinizi almak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz görüş bildiren tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkür eder saygılar sunarım.