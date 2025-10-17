Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.

1 saatlik fazla mesai 16.55

Şaka gibi bir gerçek,

Rakam komedi olduğu için gülünecek gibi bir durum, ama bu durum gerçek olduğu komikte değil.

İçler acısı bir hal, bunu onaylayanların açıkça bir şekikde memur ile taştaş geçtiği bir durum.