Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.


17 Ekim 2025 13:25
Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa çıkacak. yuh artık ya gerçekten yuh. 4/d li çalışan bir işçinin nöbet saati bu paranın 15 katı. bu hükümetin memur düşmanlığı ispatlanmış oldu. Ne seçimde verdikleri sözleri tuttular. nede doğru düzgün toplu sözleşmede zam yaptılar. memuru işçinin maskarası yapıp alay ettirdiler. seçim zamanı verecekleri vaadlere de artık bu saatten sonra kimse inanmaz. gerçekten yazıklar olsun. büyükşehirlerde bir ailenin oturacağı kira 30000 liradan başlıyor. nöbet zorunlu olmasa kimse gelmez bu paraya...


serdarbaba
17 Ekim 2025 14:21
1 saatin karşılığı 1 ekmek...

Muiddin
Aday Memur
17 Ekim 2025 14:32

1 saatlik fazla mesai 16.55

Şaka gibi bir gerçek,

Rakam komedi olduğu için gülünecek gibi bir durum, ama bu durum gerçek olduğu komikte değil.

İçler acısı bir hal, bunu onaylayanların açıkça bir şekikde memur ile taştaş geçtiği bir durum.

