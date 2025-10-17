2025/1 de atanıp hala tebligatı gelmeyen var mı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Memursen ve Kamusen üyelerindeki korkuTemizlik işçisinin maaşı personel müdüründen fazla yattı.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımKamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması2026 Ocak ZammıBankasız Maaşocak 2026 zam tahiminEkim EnflasyonuDerece kademe bordroya ne zaman yansır?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi
Sözlük
Son Haberler
Bakan Kurum: Sıfır Atık, sürdürülebilir dünyanın anahtarıdırBorsada 4 ayın en düşük seviyesi görüldü!Bakan Bolat: Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaretimiz 2 milyar doları aştıDanıştay'dan Öğretim Üyesi Atamalarıyla İlgili Kritik Karar!Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
Editörün Seçimi
2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus