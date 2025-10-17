Kurum Emekli Etmeye Çalışıyor Ne Yapabilirim?

*%65 Bağımsız engelli raporum var (%65 iş gücü kaybı değil vergi indirimine başvurmadım), Memuriyette 8 yılımı doldurdum. 3 kere hastane yatışım oldu 1'er sene aralıklarla. 3. hastane yatışım yaramadı daha kötü oldum ve KURUM 3. kez hastane yatışım sonrası beni hastaneye sevk etti durum bildirir raporu almaya; hastanede doktorlar o dönem hastane yatışının iyi gelmemesi ve atak döneminde olmam sebebiyle ayrıca kurum baskısı sebebiyle (Malul olduğuma dair) olumsuz rapor düzenlemişler, şu an gayet iyiyim her geçen gün daha da iyi oluyorum. Bu rapora bianen de kurum bana 18 ay ücretli izin verdi. 18. ayın sonunda iyileşsem dâhi doktor kurum baskısı sebebiyle pek olumlu yaklaşmıyor. Rapor 30 günlük itiraz süresini geçti. İtiraz süreci geçtiği için hakem hastane süreci olamıyor şu an ki rapora.Şu an rahatsızlığım remisyon 'da (Stabilim) inşaAllah önümüzde ki süre zarfında da remisyon'da olacağım.*Mahkeme yolu ile aşağıdaki raporu bozdurabilir miyim nasıl bir yol izlemeliyim?

Engelli Raporu: https://hizliresim.com/lq0r74m

Durum bildirir raporu: https://hizliresim.com/b3frj0d