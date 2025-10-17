Kadrolu memurluktan sözleşmeliye geçiş işlemleri.

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Arkadaşlar hayırlı forumlar. Bir devlet kurumunda kadrolu memur olarak görev yapıyorum. Sağlık Bakanlığının bu alımında sözleşmeli olarak atandım. Yaptığım araştırmalar neticesinde zimmete düştükten sonra 657'ye tabi olduğum için işe başlamam için ek süre vereceklermiş. Bu süre içerisinde istifamı gerçekleştirmem gerekiyormuş ve istifa sürecini başlattığımı da Sağlık Bakanlığı kanıtlamamı istiyor. Birkaç tane sorum var müsaadenizle.

1-) İstifa sürecimi başlattığımı nasıl kanıtlayabilirim. Kurumuma verdiğim dilekçenin tarih ve sayısı yeterli olur mu?

2- Şu anda kadromun olduğu yerde değil de görevlendirildiğim bir yerde çalışıyorum. aynı il müdürlüğüne bağlı farklı bir kurumda. Bu yüzden istifa dilekçemi hangi kuruma vermem gerekir. Kadromun olduğu kurum mu? Yoksa görevlendirildiğim kurum mu ? Yoksa direk İl Müdürlüğüne mi?

3-Usülüne uygun istifada kurumun inisiyatifine göre 1 ay bekletilebiliyormuş. Örneğin 1 Kasım'da, 15 Kasım'da istifa etmek için dilekçe versem (maaş ödemesi çıkmaması için) arada 15 gün olduğu için kurumun dilekçeyi kabul etmeme hakkı var mı? Yani bugün dilekçe versem bir ay sonra için mi istifa günü belirlemem gerekir? Yoksa istifamı istediğim tarihte sigorta çıkış işlemlerim yapılır mı?

Çok uzun oldu teşekkür ederim şimdiden.

