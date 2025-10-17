KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

Feragat dilekçesi


17 Ekim 2025 16:50
Feragat dilekçesi

ösym üzerinden 2025 5 alımından feragat etmek istiyorum dilekçeyi sağlik bakanlığı personel daire başkanlığna mı göndermem mi gerekiyor


servet07
Aday Memur
17 Ekim 2025 18:28

Oyle bir dilekceyi ilk defa duydum..nerde yaziyor

