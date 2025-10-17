Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Hizmet birleştirmesi hk.


17 Ekim 2025 18:10
Hizmet birleştirmesi hk.

kitten üniversiteye geçen personelin hizmet birleştirmesi ve maaşı nasıl olur arkadaşlar


elk muhendis
Şube Müdürü
17 Ekim 2025 23:58

teknik personelse hizmeti sayılır ve derece kademesine etki eder. maaşı buna göre hesaplanır. gih (genel idare hizmetleri) ise kitteki hizmetiniz 657'de sayılmaz. yeni baştan memur olmuşsunuz gibi değerlendirilir. maaşınız da ona göre yatar.


elk muhendis
Şube Müdürü
18 Ekim 2025 00:01

657'deki 36.maddenin C kısmında hangi unvanların hizmetinin 657'de sayılacağı yazar. Gih bunlardan biri değildir mesela. kitteki gih hizmeti 657de sayılmaz.

