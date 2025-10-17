Psikiyatri

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Ben psikologa gidiyorum. OKB tanım var. Ama psikolog yetersiz ilaç kullanmam gerekiyor onun için psikiyatriye gitmem gerek. Psikiyatriye gitmem, ilaç kullanmam memuriyette sıkıntı yaratır mı? Başına gelen var mı???

