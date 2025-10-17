Küfür, hakaret, aşağılayıcı yorum!

düşünsene öyle bir melsek ki canını hiçe sayıp koruduğun vatandaşı günde 10 kere küfür eder . meslek büyüğün dediğin amirin müdürün aşağılar . bürokratı siyasisi istisnasız hepsi nefret eder . en kötüsüde beraber çalıştığın meslektaşlarının bile birbirinden nefret ettiği bir meslek .ö

düşünsene öyle bir melsek ki canını hiçe sayıp koruduğun vatandaşı günde 10 kere küfür eder . meslek büyüğün dediğin amirin müdürün aşağılar . bürokratı siyasisi istisnasız hepsi nefret eder . en kötüsüde beraber çalıştığın meslektaşlarının bile birbirinden nefret ettiği bir meslek .ö

Yorgunfil, 24 dk. önce .