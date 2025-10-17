Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

TAŞACAK bu deniz DİZİSİ


17 Ekim 2025 22:39
TAŞACAK bu deniz DİZİSİ
müdürün odasını adam aşındıra aşındıra bı hal oldu adalet bakanlığını bu kadar da yapılmaz rütük bu işe el atmalı bence cezaevinde bizler yasa dışı işler yapan mesleklerin en başında geliyoruz çok sinir bozucu bir durum

Çok Yazılan Konular

Faizsiz 100 bin TLDerece kademe de emsale takılmaMazeret Tayini hkDerece KademeCezaevlerinde güvenlik sorunları ve çözümleri..Mazeret Tayin Dilekçesinin PGM'ye gönderilmemesiPromosyon Haciz Son Nokta.3 ay vadeli faizsiz 100 bini nasıl çekeceğiz.Ünvan Değişikliği Hangi Branşa Kaç Kişi Başvurdu?İnfaz koruma memuruna saldırı

Sözlük

osmancık 1 badya 1 gram gümüş 250tl 1 182 1 hititler 3 mouse dizisi 1 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 Puro ve şampanyaymış.Kimin umurunda 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 3 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Sahte e-imza davasında hakkında tutuklama kararı verilen sanık yakalandıOtomobil, kavşakta bekleyen kamyona çarptı: 1 ölüOkul yemekhanesine alınmayan öğrenciler yemeğini sokakta yediAK Parti'de 3 il başkanlığına atama yapıldıEGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak

Editörün Seçimi

2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus