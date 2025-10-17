Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sağlık Bakanlığında Eş Tayini


17 Ekim 2025 22:51
Sağlık Bakanlığında Eş Tayini
Arkadaşlar ben memurum eşim klinik destek. Eş tayini için belirli bir süre var mı yoksa istediğimiz ay içinde tayin dilekçesi verebiliyor muyuz

