Sözleşmeli 4b personellikten istifa edip öğretmenlik akademisine gitmeli mi?

17 Ekim 2025 22:56
Arkadaşlar merhaba,

Yaklaşık bir ay önce bir üniversitede 4/B sözleşmeli büro personeli olarak göreve başladım ve şu anda ağırlıklı olarak grafik tasarım işleri yürütüyorum. Açıkçası bu pozisyondan çok memnun olduğumu söyleyemem. Asıl hedefim öğretmenlikti. Zaten AGS sınavında Türkiye genelinde 11. oldum, kendi alanımda da büyük ihtimalle birinciyim. Bu süreçte aslında grafik öğretmenliği için hazırlanmıştım.

Ancak 4/B kadrosu için başka bir şehre taşındım, ciddi ekonomik maliyetlere katlandım, kira sözleşmesi yaptım ve elimdeki birikimleri harcadım. Şimdi ise akademiye gitmek istiyorum, fakat bir yandan bu geçişin getireceği belirsizlikler, diğer yandan ekonomik yük beni düşündürüyor. Sizce bulunduğum yerde kalmam mı daha doğru olur, yoksa tüm risklere rağmen akademiye mi gitmeliyim?

