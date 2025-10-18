Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Çanakkale biga hk.


18 Ekim 2025 00:42
Çanakkale biga hk.

Merhaba arkadaşlar Çanakkale Biga devlet hastanesine atandım tekniker olarak ama şehir hakkında çok fazla bir bilgim yok, Biga hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi genel olarak (nereden ev bakabilirim hastane yakını vs.) ?

