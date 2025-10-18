KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

başvuruda hangi okul dikkate alınır


18 Ekim 2025 01:16
arkadaşlar ben 2 yılık bir bölüm.bitirdim ikinci üniversite olayını degerlendirip 2 yıllık bir bölüm daha bitiricem 2026 kpss ye başvuracağım başvuru sırasında hangisi dikkate alınır

