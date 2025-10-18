Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ek mal bildirimi


18 Ekim 2025 06:21
Ek mal bildirimi

Merhaba aynı ay içinde araç satılıp başka bir araç satın alınırsa mal bildirim formu nasıl doldurulmalı? Eski araçla ilgili bir şey yazılmalı mı?

