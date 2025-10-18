Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Instagram'dan numaramı paylaşan kişiyi bulabilir miyim


18 Ekim 2025 16:41
Arkadaşlar merhaba bir okulda öğretmen olarak görev yapmaktayım numaram tahmin edersiniz birçok Veli ile öğrencilerinde mevcut

ancak birisi Instagram üzerinden Facebook üzerinden numaramı paylaşmış numarayı paylaşan hesaplar sahte fotoğraflar sahte Zaten aynı gün içinde de hesaplar silinmiş kapatılmış

buna rağmen ilgili hesapların ekran fotoğrafını aldım Instagram kullanıcı adını aldım ve şikayetçi oldum bu kişi veya kişileri bulma şansım var mı

bir netice çıkar mı birçok kişi Amerika Merkez sitelerin Türkiye ile veri paylaşımı yapmadığını söylüyor devletin

polisi savcısı o kadar dosya varken böyle işlerle uğraşmaz diyenler de var yani takipsizlik çıkar diyorlar ben numaramı değiştirdim Şu an bir sorun yaşamıyorum bu konuya dair kıymetli yorumlar

ınızı bekliyorum hepinize Şimdiden teşekkür ediyorum

