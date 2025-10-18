Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

SAYIN BAKAN PROMOSYON İHALESİ


18 Ekim 2025 17:57
SAYIN BAKAN PROMOSYON İHALESİ

canlı olarak yayınlanacak deyince burda ortalığı karıştırmak için dakika sayanlar birden konuyu değiştirdi. Bu provoksayon ellerinde patladı. Tekrar ediyorum bu platformda Polis sayısı Yüzde 10.


umtblc
Şube Müdürü
18 Ekim 2025 18:06

tamam en polis sensin içimizde pokemon

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerZam hayırlı olsunİçeriden bilgipromosyon ihalesi 21 Ekim tarihindeymiş Emeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıUMUTBelediyede memur iken pomemi kazanmakCüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?

Sözlük

gram gümüş 250tl 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 2 Bugün olanlar 1 mouse dizisi 1 Seveni üzerler,üzeni severler 1 osmancık 1

Son Haberler

Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!Karadeniz derbisinde kazanan TrabzonsporBeşiktaş, iki dakikada yıkıldıNar ekşisi imalathanesinde hijyen skandalı!Tekneyle kaçış planı bozuldu: 8'i FETÖ sanığı 11 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim