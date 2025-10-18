Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

4B'den 4B'ye geçiş


18 Ekim 2025 18:27
4B'den 4B'ye geçiş

merhabalar bir üniversite kurumda destek personeliyim aralık 25 de 2 sene olacak sağlık bakanlığının açtığı teknisyen ilanına başvurdum ve atandım şimdi ne yapmam gerek bir ceza sorun olmaması için diğer kuruma geçtişte saygılar.

Çok Yazılan Konular

İntihar teşebbüsüHac sağlık sınavı başvurusu başladıPersonel görev yeri ve zimmet durumu sorgulama çalışmıyorSağlık yatırımları genel müdürlüğüHac sağlık personeli sınavıAcil bakım hemşireliği resertifikasyon sınavıSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtirazİstifa sonrası açıktan atama sonrası işe başlama

Sözlük

gram gümüş 250tl 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 2 Bugün olanlar 1 mouse dizisi 1 Seveni üzerler,üzeni severler 1 osmancık 1

Son Haberler

Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!Karadeniz derbisinde kazanan TrabzonsporBeşiktaş, iki dakikada yıkıldıNar ekşisi imalathanesinde hijyen skandalı!Tekneyle kaçış planı bozuldu: 8'i FETÖ sanığı 11 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim