21 Ekim Promosyon İhalesi Tek Başlık


18 Ekim 2025 21:04
Bilindigi uzere emniyet genel mudurlugu tarafindan yapilan aciklamada, bankalar ile yapilacak ihalenin 21 Ekim 2025 gunu saat 14:30 da canli olarak yayinlanacagi belirtilmisti. Bu baslik bu promosyon gorusmeleri ile alakali tek ve kapsamli baslik olsun.


Enginpol
Aday Memur
18 Ekim 2025 21:17
master ne kadar bekliyon promosyon tahminin nedir

Kadir-29
Şef
18 Ekim 2025 21:52
130+100 kredi

KenanKomutan32
Memur
18 Ekim 2025 21:56

300 gelir mi


masterrrrr
Memur
18 Ekim 2025 22:08

Ozel bankalarda katilacagi icin kiyasiya rekabet olacaktir, 130-140 bandinda bekliyorum


PianistVladislav
Aday Memur
18 Ekim 2025 22:10
Bakın arkadaşlar ben şahsen bankanın 450 bin personele 100 bin TL dahi olsa, 3 ay vadeli de olsa sıfır faizli kredi vereceğini pek sanmıyorum çünkü banka tek kalemde 45 milyar TL'yi kimseye vermez, veremez....Hasa söyle olabilir kredi şartları, kredi puanları iyi olanlara verir sadece e o da zaten toplasan 100 bin personel etmez çünkü herkes bir şekilde patlamış durumda...Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah hakkımızda hayırlısı...
