21 Ekim Promosyon İhalesi Tek Başlık

Bakın arkadaşlar ben şahsen bankanın 450 bin personele 100 bin TL dahi olsa, 3 ay vadeli de olsa sıfır faizli kredi vereceğini pek sanmıyorum çünkü banka tek kalemde 45 milyar TL'yi kimseye vermez, veremez....Hasa söyle olabilir kredi şartları, kredi puanları iyi olanlara verir sadece e o da zaten toplasan 100 bin personel etmez çünkü herkes bir şekilde patlamış durumda...Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah hakkımızda hayırlısı...

