memerlar net forum nedir bu reklam


18 Ekim 2025 21:19
memerlar net forum nedir bu reklam

reklemlardan sayfalara giremiyoruz. brde yüksek sesle video geliyor videoyu da kapatamıyoruz. sonuna kadar izliyoruz. hayırdır sayfaya kimse girmesin diye mi yapıyorsunuz. kına geldi sayın editörler


istanbul006
Aday Memur
18 Ekim 2025 21:28

Arabam.com dan ve daha onun gibi reklam varsa Allah belasını versin.Ne aptalca bir tanıtım.Sani


Küçük polis
Şube Müdürü
18 Ekim 2025 21:33

Kardeşim binlerce kez yazdım konu ile ilgili tonla başlık var. Özel DNS ayarlarınızı yapın. Reklam görmezsiniz bir daha...


police1045
Aday Memur
18 Ekim 2025 22:09

Ben "HOLA" isimli bir tarayıcı kullanıyorum reklamları sorunsuz engelliyor

