Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

bilgi edinmek


18 Ekim 2025 21:44
bilgi edinmek

BAŞKA BİR KULLANICI İLE DAHA ÖNCE OTURUM AÇTINIZ İLETİ GÖNDEREBİLMEK İÇİN 10 DAKİKA BEKLEYİN

Sayın editör mesaj atmak istediğim zaman neden üstdeki mesaj geliyor, 10 dakika beklesemde atamıyorum

Çok Yazılan Konular

Hic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenSon iki harften kelime bulma oyunuHobilerimizŞiir bahçesiBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yavNevi şahsına münhasır

Sözlük

the crowded roo 2 mouse dizisi 1 Seveni üzerler,üzeni severler 1 Arif Erkin Güzelbeyoğlu 2 Bugün olanlar 1 gram gümüş 250tl 1 osmancık 1

Son Haberler

Aslan, Leroy Sane ile kükredi3 iş insanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiAmasya'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi toprağa verildiVan'da sivil toplum kuruluşlarından Rojin Kabaiş açıklamasıMehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması

Editörün Seçimi

Ekim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kim