BELEDİYE TAŞERONA KADRO ELZEMDİR

İl Belediyesine bağlı taşeron şirket bünyesinde kurum dışı statüsünde inşaat yüksek mühendisi olarak çalışıyorum. Proje çizme, proje kontrol etme, yaklaşık maliyet analizi yapma, yapım işlerinde yapı denetim görevlerini yürütme, ihale dosyasına ilişkin belgeleri hazırlama gibi önemli düzeyde sorumluluk gerektiren işler yapıyorum. Türkiye? de bu şekilde taşeron şirket bünyesinde kurum dışı statüsünde bu gibi sorumluluk gerektiren işleri yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker vb. gibi teknik hizmet sınıfı branşlarında başka personeller de görev yapıyor.

Söz konusu işlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi adına taşeron şirket bünyesinde kurum dışı statüsünde çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker vb. teknik hizmet sınıfı branşların sözleşmeli veya kadrolu memur olarak görevini yapması gerekiyor. Çünkü söz konusu statüde bulunan ve teknik hizmet sınıfında yer alan branşlar ciddi anlamda sorumluluk gerektiren iş ve işlemleri yürütüyor. Yeri geldiğinde yıllarca sorumluluğunu üstümüzde taşımamıza neden olacak imzalar atıyoruz.

Bizler yaptığımız işlerden veya aldığımız sorumluluktan şikayetçi değiliz. Ancak, özellikle yüklenicilere, müteahhitlere, vatandaşlara, kurum adına iş yapan kişi veya tüzel kişilere karşı daha dirayetli bir şekilde ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulayabilmemiz, görevimizi daha etkili ve verimli yürütebilmemiz için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabii olarak sözleşmeli veya kadrolu memur olarak çalışmamız gerekiyor.

Bizler hali hazırda Devlet işlerini yürütmekteyiz ve yaptığımız işleri kapsayan ilgili mevzuat hükümlerine hâkimiz. Resmî yazışmaları yapma, tebligat gönderme, İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) Sistemi, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) vb. gibi sistemleri de gerekli durumlarda kullanarak kamu adına iş ve işlemleri de yürütebilmekteyiz. Sonuç itibarıyla, dışarıdan yeni atanan veya atanacak olan kişilere kıyasla tecrübe ve bilgi birikimimiz çok daha üst düzeydedir.

Memur olmak istediğimizde KPSS dayatması yapılıyor. Oysa ki bizler her ne kadar taşeron da olsak aynı zamanda kamu personeliyiz ve devlet adına iş yapıyoruz. Bizlere özel sektör çalışanı ya da işsiz muamelesi yapılmamalı. Bir çoğumuzun KPSS çalışacak ortamı ve vakti bile olmuyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde söz konusu şekilde ve statüde hali hazırda çalışan ilgili branşların en azından tek sefere mahsus sözleşmeli veya kadrolu memur olarak atanması gerektiğini düşünüyorum. Sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak görev almamız bizlerden çok Ülkemize, Milletimize ve Devletimize fayda sağlayacaktır.